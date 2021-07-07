За сутки в Эстонии выявлено 42 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 26 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 19 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось пять, в Рапламаа и Вильяндимаа — по два, в Ляэнемаа, Вырумаа и Ляэне-Вирумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В четырех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 31,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,1%.

За сутки в больницах открыли три новых истории болезни COVID-19. в стационарном лечении нуждается 21 пациент. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 60 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 13 человек (61,9%).

За сутки ввели 8 345 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 572 388 людям, курс вакцинации завершен у 471 940 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 52,2%.

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