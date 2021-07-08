Превратности любви: женщина использовала свою высокую должность в Selver, чтобы следить за новой возлюбленной бывшего мужа

Летом 2018 года Май узнала, что за ней ведется слежка. Она начала жить с новым избранником Ильмаром, который в тот момент еще переезжал от своей бывшей жены Керту.

Каждый раз, когда мужчина ездил к Керту за своими вещами, она делилась с ним новой информацией о Май, что было странно, так как о своей новой спутнице жизни Ильмар бывшей жене ничего не рассказывал.

Тем временем Керту откуда-то узнавала все больше и больше: имя новой возлюбленной бывшего мужа, ее день рождения, место работы, адрес и многое другое. Вскоре Керту уже даже знала, куда Май и Ильмар ходят вместе, и даже могла точно описать, во что Май была одета.

Керту заявила Ильмару, что знает о его "новой потаскушке" все и в какой-то момент даже сунула ему под нос ее фото. Как утверждает Май, Керту даже ходила шпионить за ней к ее дому.