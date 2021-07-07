Вирусолог: в Эстонии умерли несколько детей с COVID-19. Новая волна наступит из-за тех, кто не вакцинирован

Когда в конце мая возможность вакцинироваться, наконец, получили все желающие, количество прививок начало снижаться. ”Это естественная реакция: когда я хотел, не предлагали, а когда предлагают — не хочу. Все получилось именно так, как и можно было предположить”, — сказал профессор.

Свою роль, по его словам, сыграло и снижение чувства опасности, когда в начале лета были ослаблены ограничения. Но самое большое влияние оказали действия государства, которое приложило очень мало усилий для того, чтобы люди пошли вакцинироваться. Он отметил, что процесс вакцинации крайне неудобен и привел в пример, что его дочери придется опять ехать из Пярну в Тарту за второй дозой. ”Если вакцинация настолько неудобна, зачем человеку вакцинироваться, когда он чувствует, что прямой угрозы нет?”

Профессор добавил, что не видел, чтобы правительство распространяло листовки или рассылало инфоматериалы на дом. "Непонятно, что происходит. Известно, что вакцинировать 50% населения легко, а вот дальше уже становится сложно. Наивно надеяться, что у нас по-другому”. Меритс напомнил, что в Эстонии всего 10% пожилых людей вакцинируются от гриппа, в то время как в других странах Европы около 60–70%.

Поставленная правительством цель по вакцинации к осени 70% взрослого населения также совершенно непонятна. ”Это, безусловно, слишком мало. Это должно быть 95%”, — сказал Меритс и добавил, что для развития коллективного иммунитета и полного подавления вируса необходимо вакцинировать и детей. ”В Эстонии несколько детей умерли с COVID, а некоторые и из-за COVID”, — сказал Меритс. Профессор уверен, что третья волна обязательно наступит и, может быть, даже раньше осени.

”Новая волна коронавируса начнется из-за тех, кто не вакцинирован. В этом нет никакого сомнения”, — уверен вирусолог.