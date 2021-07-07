Индекс потребительских цен вырос за счет моторного топлива и электроэнергии

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов более всего повлиял на изменение индекса потребительских цен в сравнении с июнем прошлого года рост цен на моторное топливо. «Бензин стал на 19,1% дороже, а дизельное топливо на 21,4%. Также значительное влияние на индекс оказало и подорожание на 31,4 % электроэнергии для домохозяйств», - прокомментировала она.

Из продовольственных товаров более всего подорожали макаронные изделия (8,5%), но снизилась цена на картофель (9,9%).

Наиболее существенным изменение индекса потребительских цен по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года было в октябре 2018 года и составило 4,4%.

По сравнению с маем текущего года на индекс потребительских цен больше всего повлияло удорожание на 19,4% электроэнергии для домохозяйств. Также большое влияние оказало удорожание моторного топлива на 1,7% и услуг по проведению досуга на 3,3%.