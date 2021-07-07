Профессор Таллиннского технического университета признал себя виновным в наркопреступлении

На суде он объяснил свое поведение следующим образом: ”У меня не было плохих намерений, из-за работы у меня был сильный стресс. Я совершил покупку, не обратив внимания на то, что это незаконно".

Преступление профессора состояло в том, что 26 сентября прошлого года он заказал на сайте sleeptabletsdirect.com таблетки, содержащие 0,4 грамма диазепама и 0,6 грамма клоназепама. Оба действующих вещества входят в список наркотических и психотропных веществ.

Успокоительные должны были быть доставлены ему на дом курьером Omniva. Профессор заплатил за них 85,98 евро банковским переводом и 8,33 евро за доставку. За эти деньги он получил 40 таблеток Bensedin и 30 таблеток Clonazepam. Оба препарата отпускаются у нас по рецепту.

Для того, чтобы преступление подпадало под статью 184 пенитенциарного кодекса — оборот наркотиков в крупном размере — количество наркотиков должно вызвать опьянение как минимум у десяти человек. В случае с диазепамом для создания опьянения у десяти человек достаточно в среднем 0,21 грамма, а в случае с клоназепамом 0,04 грамма.

В результате соглашения мужчину наказали одним годом тюрьмы условно с испытательным сроком в год и один месяц. Давать комментарии изданию он не захотел.

На допросе он сказал, что никогда ранее не заказывал наркотические либо психотропные препараты и что такого больше не повторится.

Университет в отношении профессора никаких санкций устанавливать не намерен, поскольку ”достаточно назначенного судом наказания и нет оснований полагать, что такое повторится”.