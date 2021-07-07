В США во время праздничных выходных в инцидентах с применением оружия погибло 150 человек

Данные, собранные журналистами CNN и исследовательской группой Gun Violence Archive, охватывают только 72-часовой период с пятницы по воскресенье, однако количество жутких потерь после празднования американского дня рождения почти наверняка больше.

Известного спортсмена убили на поле для гольфа в его собственном загородном поместье в Джорджии. Восемь человек получили ранения после того, как ссора на автомойке превратилась в перестрелку. Два человека погибли в парке Цинциннати в Огайо. Неприкосновенных мест не осталось — стреляют и в магазинах, и в офисах. С начала года в инцидентах с применением огнестрельного оружия погибло более 22 500 американцев, в том числе 10 000 были убиты, а 12 000 покончили жизнь самоубийством.

Это не только лето избавления от COVID-19. Это ещё и лето огнестрела.

В целом, уровень преступности в США за последние годы снизился, и тот же Нью-Йорк сейчас намного безопаснее, чем, например, в 1980-х. Но страх перед тем, что старые злые времена могут вернуться, всё растёт. Количество случаев насилия с применением огнестрельного оружия по сравнению с тем же периодом 2020 года выросло на 40% —

767 перестрелок и 885 жертв. Да и 2020 год был плох.

Что вызвало эту кошмарную вспышку? Общество дестабилизировали экономические и человеческие жертвы пандемии, в некоторых областях возросла преступная активность. Есть предположения о том, что месяцы локдауна могли обострить проблемы с психическим здоровьем и высвободить накопившийся гнев, который теперь очень легко перерастает в насилие на улицах. И всё это усугубляется тем фактом, что в США слишком много оружия. Во время пандемии продажи огнестрельного оружия выросли в несколько раз, а сейчас достигли рекордного уровня — такого, что в стране ощущается нехватка боеприпасов.