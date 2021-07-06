06.07.2021, 22:05
В Эстонии планируют унифицировать проездные билеты
"Сейчас, например, чтобы доехать из Кейла в Таллинн надо иметь три разных проездных билета. Во-первых, это стоит больше, а во-вторых, это просто неудобно. Если все это объединить, то у нас будет и единая транспортная система, и единая билетная система. Это то, к чему мы стремимся", — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Для жителей столицы проездной в черте города останется бесплатным, заявляют таллиннские власти.
"В любом случае нужно рассчитывать на необходимость создания пунктов пересадок, которые должны быть удобными", — прокомментировал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Пилотный проект с объединением транспортных линий планируют провести в Харьюмаа и Рапламаа. Работа по объединению начнется не раньше 2022 года.