В Эстонии планируют унифицировать проездные билеты

"Сейчас, например, чтобы доехать из Кейла в Таллинн надо иметь три разных проездных билета. Во-первых, это стоит больше, а во-вторых, это просто неудобно. Если все это объединить, то у нас будет и единая транспортная система, и единая билетная система. Это то, к чему мы стремимся", — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.