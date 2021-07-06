Экономика
06.07.2021, 22:05

В Эстонии планируют унифицировать проездные билеты

 
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
Foto: Andres Putting
По всей Эстонии планируется внедрить единую билетную систему, чтобы человек с одним проездным билетом мог спокойно ездить по всей стране. Важно отметить, что должны быть интегрированы как уездные автобусы, так и поезда и все внутригородские автобусы в стране, пишет rus.err.

"Сейчас, например, чтобы доехать из Кейла в Таллинн надо иметь три разных проездных билета. Во-первых, это стоит больше, а во-вторых, это просто неудобно. Если все это объединить, то у нас будет и единая транспортная система, и единая билетная система. Это то, к чему мы стремимся", — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Для жителей столицы проездной в черте города останется бесплатным, заявляют таллиннские власти.
"В любом случае нужно рассчитывать на необходимость создания пунктов пересадок, которые должны быть удобными", — прокомментировал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Пилотный проект с объединением транспортных линий планируют провести в Харьюмаа и Рапламаа. Работа по объединению начнется не раньше 2022 года.

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