Крупнейший эксперимент с четырехдневной рабочей неделей закончился ”ошеломляющим успехом”

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек — это более 1% всего работающего населения Исландии. Исследователи отмечают, что производительность сотрудников в большинстве случаев осталась прежней или даже выросла. При этом по ряду показателей улучшилось благополучие работников: у них уменьшился уровень стресса, они стали меньше выгорать, а также смогли наладить баланс между работой и личной жизнью. При этом они стали лучше планировать свое рабочее время.

Ученые отмечают, что у участников исследования появилась возможность проводить больше времени с семьей и друзьями, а также больше заниматься своими хобби. Отдельно авторы исследования отмечают, что мужчины в гетеросексуальных отношениях при переходе на четырехдневную рабочую неделю начали уделять больше внимания домашним обязанностям, благодаря чему работа по дому стала распределяться более равномерно.

Авторы исследования также отметили, что перешедшим на четырехдневную рабочую неделю крайне редко приходилось перерабатывать. Такие случаи отмечались только в небольших частных фирмах.

По результатам исследования 86% рабочих Исландии могут перейти на работу с сокращенным рабочим днем.

”Это исследование показывает, что крупнейшее в мире испытание сокращенной рабочей недели в государственном секторе по всем параметрам имело ошеломляющий успех”, — прокомментировал результаты работы директор по исследованиям Autonomy Уилл Стронж. Он отметил, что государственный сектор Исландии может стать первопроходцем в массовом внедрении четырехдневной рабочей недели.

Аналогичные испытания по сокращению рабочей недели сейчас проводятся в Испании, а также на предприятиях компании Unilever в Новой Зеландии.