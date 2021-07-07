Женщин-военнослужащих украинской армии заставляют маршировать на каблуках, представительницы местного парламента возмущены

Представительницы вооруженных сил Украины 24 августа примут участие в параде в честь 30-летия независимости от Советского Союза, говорится в опубликованном в четверг заявлении официального информационного агентства Министерства обороны АрмияINFORM.

Майор Евгений Балабушка сообщил АрмииINFORM, что тренировки по строевому шагу проходят дважды в день и что у девушек отлично получается. Балабушка подтвердил, что во время парада им придётся надеть туфли на каблуках.

Иванна Медведь, курсантка Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, учится маршировать уже больше месяца.

”Сегодня тренировки впервые проходят в туфлях на высоких каблуках, — рассказала она АрмииINFORM. — Это немного сложнее, чем в берцах, но мы стараемся”.





Однако после того, как в местных СМИ появились фотографии, опубликованные Министерством обороны, нескольких депутатов возмутило решение заставить женщин маршировать на каблуках.

Заместитель председателя украинского парламента Елена Кондратюк вместе с членами парламента из межпартийной группы ”Равные возможности” призвали министра обороны Андрея Тарана пересмотреть решение о том, что женщины-военнослужащие должны маршировать на каблуках.

Совместное заявление с критикой этого решения подписали заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Марина Лазебная, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и полномочный представитель правительства по гендерной политике Екатерина Левченко.

”Обувь на каблуке несовместима с боеспособностью военных, и ”прусский” шаг на параде в такой обуви — это умышленный вред здоровью солдат”, — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на странице Стефанишиной в Facebook.

В её посте говорится, что в вооружённых силах Украины служат 57 тысяч женщин, а в стране вводятся стандарты НАТО, согласно которым безоговорочно применяется принцип равенства прав и обязанностей военнослужащих, независимо от пола.