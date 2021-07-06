06.07.2021, 19:51
В столичном парке Лёвенру начинаются бесплатные летние концерты(1)
Foto: Martin Dremljuga
Каждую среду с 7 июля по 11 августа 2021 г в парке Лёверу ((Мустамяэ теэ 59а), расположенном в столичном районе Кристийне будут проходить бесплатные концерты.
Начало концертов в 19.00.
"Выступят лучшие эстонские музыканты, программа станет незабываемым событием, и для любителяей биг-бэнда, и для меломана, так и для тех, кто хочет потанцевать. Увидимся 7 июля в парке Löwenruh", — сообщает управа в своем аккаунте в FB.