В столичном парке Лёвенру начинаются бесплатные летние концерты

"Выступят лучшие эстонские музыканты, программа станет незабываемым событием, и для любителяей биг-бэнда, и для меломана, так и для тех, кто хочет потанцевать. Увидимся 7 июля в парке Löwenruh", — сообщает управа в своем аккаунте в FB.