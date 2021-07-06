Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ прервала участие в заседании

"Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем", — цитирует его агентство "Интерфакс". Сам Толстой после этого вышел из зала. Часть участников должна была присоединиться к заседанию в режиме видеоконференции.

По версии Толстого, были нарушены правила, касающиеся того, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании — онлайн или очно.

Спор вокруг резолюций по Крыму и Беларуси

Спор вспыхнул вокруг двух резолюций. Так, одна из них касалась оценок действий РФ относительно Украины и Крыма, вторая — осуждала действия режима Александра Лукашенко применительно к белорусской оппозиции. Документы поддержали 126 и 122 члена ассамблеи соответственно. По мнению Москвы, это противоречило регламенту.

Нидерланды: большинство отдало голоса за резолюцию по Минску

Между тем решение уже прокомментировали в официальном аккаунте в Twitter, принадлежащем делегации Генеральных штатов (парламента. — Ред.) Нидерландов в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Так, резолюцию по Беларуси выносил на повестку дня пленарного заседания нидерландский делегат Фарах Карими. "Сегодня ПА ОБСЕ проголосовала за включение срочного вопроса, поднятого Фарахом Карими, по Беларуси в повестку дня пленарного заседания, и большинство отдало голоса за резолюцию", — говорится в записи, оставленной в аккаунте в Twitter.

"Белорусские власти должны прекратить подавление собственного народа и освободить всех политических заключенных", — подчеркивается в ней далее.

В состав ассамблеи входят 323 парламентария из 57 государств.

Сессия ПА ОБСЕ проходила с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате. Толстой принимал участие в работе сессии непосредственно в Вене.