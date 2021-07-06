СЕГОДНЯ | Битва гигантов — Италия против Испании в полуфинале Евро

Фаворитом матча считается команда Италии, специалисты и букмекеры дают ей небольшое преимущество. На стороне коллектива Роберто Манчини практически безупречная игра в обороне (за весь турнир пропустили меньше, чем Испания за один только матч с Хорватией), даже сборной Бельгии позволили отличиться лишь один раз. Из слабостей - травма игрока обороны Леонардо Спинаццолы. В том самом четвертьфинале Евро центральный защитник порвал ахилл и выбыл, как минимум на 4 месяца.