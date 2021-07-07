В Лапландии зарегистрирована самая высокая температура за последнее столетие

В июне метеорологический институт Финляндии зарегистрировал самую высокую температуру для этого месяца с момента начала наблюдений в 1844 году.

В лапландском Кево в воскресенье была зарегистрирована рекордно жаркая температура — 33,6°C. Этот день был самым жарким в 1914 году, тогда метеорологи зарегистрировали температуру в 34,7°C, сообщает информационное агентство STT. Температурные рекорды были зарегистрированы и в разных регионах Швеции.

Historic heat wave in Lapland:In #Norway impressive 34.3C at Banak,it's the highest temp. ever above 70N in Europe and new record for Troms and Finnmark county. In #Finland 33.6C at Kevo,new record and highest temp. in Finnish Lapland since 1914,also record with 32.5C at Nuorgam. pic.twitter.com/KkKqkmTwm6 — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) July 5, 2021

В некоторых частях Северной Америки температура поднялась из-за рекордной волны тепла и лесных пожаров. Только в Орегоне из-за жары скончалось 95 человек, на северо-западе США и юго-западе Канады погибли сотни людей.

Эксперты и чиновники выражают опасения, что катастрофическая ситуация, вызванная климатическим кризисом, в ближайшие месяцы будет только ухудшаться.

Майкл Ридер, профессор метеорологии факультета по изучению Земли, атмосферы и окружающей среды австралийского университета Монаш, говорит, что события на европейском и североамериканском континентах связаны между собой.

По словам Ридера, волну тепла в Северной Америке образовали особые метеорологические условия: тропический циклон, возникший в западной части Тихого океана около Японии, воздействовал на атмосферу, создав по всему полушарию волны ветров, известные как волны Россби.

Одна из таких волн обрушилась на запад Канады, принеся с собой аномальную жару.

”Это всё равно что дёрнуть струну гитары. Так и здесь — возмущение распространяется вдоль всего струйного течения”, — объясняет Ридер.