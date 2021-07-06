В Петербурге задержан эстонский консул. МИД ЭР назвал это провокацией

Эстонского консула Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера в Санкт-Петербурге, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — отметили в ведомстве.

К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, говорится в сообщении.

По данным Министерства иностранных дел Эстонии, Март Лятте был как раз на рабочей встрече в Петербургском государственном политехническом институте, где его и задержали на полтора часа.

По словам представителя МИД, выдвинутые против Лятте обвинения безосновательны, а улики - сфальцифицированы. "Это еще очередной пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседями", - сказала Delfi пресс-секретарь МИД ЭР Аари Леммик.

"Эстония осуждает подобную провокацию", - добавила она.