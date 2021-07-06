ФСБ: в Петербурге задержали эстонского консула при получении материалов ”закрытого характера”

Эстонского консула Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера в Санкт-Петербурге , сообщили в ЦОС ФСБ.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — отметили в ведомстве.