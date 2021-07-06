06.07.2021, 18:41
ФСБ: в Петербурге задержали эстонского консула при получении материалов ”закрытого характера”
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В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте при попередает РИА Новости.
Эстонского консула Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера в Санкт-Петербурге, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — отметили в ведомстве.
К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права, говорится в сообщении.