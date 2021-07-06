Экологические активисты обжаловали решение суда, разрешившего Eesti Energia строить завод сланцевого масла

Напомним, что в апреле прошлого года была подана первая климатическая жалоба в истории Эстонии. Молодые активисты под именем MTÜ Loodusvõlu подали на завод сланцевого масла в суд. В своей жалобе они требовали, чтобы суд аннулировал выданное горуправой Нарва-Йыэсуу разрешение на строительство завода, а также обеспечил первичную правовую защиту.

Активисты указали на то обстоятельство, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом.

7 мая Тартуский окружной суд обеспечил первичную правовую защиту и остановил строительство завода сланцевого масла Enefit 280 в Ида-Вирумаа.

Тартуский административный суд, рассмотрев дело по существу, оставил 4 июня без удовлетворения жалобу MTÜ Loodusvõlu об отзыве разрешения на строительство завода.

Теперь дело снова перешло в Тартуский окружной суд, который должен принять решение — взять жалобу в производство или нет.