06.07.2021, 17:31
В Вильнюсе прошел сильный ливень, город затоплен(6)
delfi.lt
Во вторник по всей Литве идут дожди. В столице ливень затопил не только улицы, но и дворы многих многоквартирных домов.
Коммунальщики отмечают, что ливень в столице Литвы достиг стихийного уровня. Они пытаются устранить последствия сильного ливня, но не спасает даже привлечение многочисленной техники.
"Поступило сообщение о том, что в Вильнюсе выпало больше 50 мм осадков, это СТИХИНЫЙ уровень", — сообщают представители коммунальных служб литовской столицы.
Лужи стоят и на окраине города, и в центре.
Фотографии и видео стихийного бедствия вы можете посмотреть здесь.