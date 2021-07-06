В Вильнюсе прошел сильный ливень, город затоплен

Коммунальщики отмечают, что ливень в столице Литвы достиг стихийного уровня. Они пытаются устранить последствия сильного ливня, но не спасает даже привлечение многочисленной техники.

"Поступило сообщение о том, что в Вильнюсе выпало больше 50 мм осадков, это СТИХИНЫЙ уровень", — сообщают представители коммунальных служб литовской столицы.

Лужи стоят и на окраине города, и в центре.

Фотографии и видео стихийного бедствия вы можете посмотреть здесь.