Возможности вакцинации от COVID-19 расширяются. Смотрите, где можно будет привиться без предварительной записи

На этой и следующей неделе можно пройти вакцинацию как по предварительной записи, так и без предварительной записи:

На прошлой неделе в тестовом режиме прошла вакцинация без предварительной регистрации в клинике Confido, в ласнамяэском торговом центре в Таллинне, в торговом центре Fama в Нарве и в центре вакцинации клиники Тартуского университета. Оказалось, что люди заинтересованы в таких решениях, и теперь эти возможности постепенно увеличиваются.

”Центры вакцинации, которые позволили очень быстро вакцинировать большое количество людей, продолжат работу. Разумеется, можно по-прежнему бронировать время вакцинации. Но мы начнем с небольшого дополнительного подталкивания тех, кто в этом нуждается для того, чтобы сделать вакцинацию для людей ближе и более удобной. В сотрудничестве с местными самоуправлениями, семейными врачами и медицинскими учреждениями мы придумываем решения, учитывающие специфику конкретного региона”, — сказал Марек Сеэр.



Все желающие в возрасте от 12 лет по-прежнему могут записаться на вакцинацию на портале пациента по адресу www.digilugu.ee или позвонив на государственный информационный номер 1247. Сегодня утром по всей Эстонии было свободно почти 6 000 номерков, которые регулярно добавляются.

На прошлой неделе Хийумаа стал первым уездом, охват которого превысил 70%. На втором месте Тартумаа (63%), а за третье место борются Сааремаа и Ляэнемаа (почти 58%). Самый низкий охват вакцинации взрослого населения в Ида-Вирумаа (35%), Валгамаа и Вырумаа (49%).

Исследования показывают, что все вакцины, предлагаемые в Эстонии, эффективны против нового и более агрессивного штамма дельта, но только после завершения курса вакцинации — через две недели после однократной дозы Janssen, через одну неделю после второй дозы Pfizer, через две недели после второй дозы Moderna (новое название — Spikevax) и Astra Zeneca. Между двумя дозами вакцинации у Moderna 4 недели, у Pfizer 6 недель и у Astra Zeneca 12 недель. Продолжительность курса вакцинации — не менее одного года. Существует также цифровой сертификат о вакцинации ЕС на срок не менее одного года, который упрощает возможность путешествовать и посещать многие мероприятия в Эстонии без тестирования.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 569 852 человека, полный курс вакцинации прошли 465 665 человек. 52,1% взрослого населения Эстонии получили хотя бы одну дозу вакцины. 67,7% людей в возрасте 70 лет и старше были вакцинированы. Дополнительная информация на эстонском и русском языках на странице: www.vaktsineeri.ee.