ВИДЕО | Марек Сеэр об уcкорении вакцинации: не исключена лотерея. В планах также стимулирующие подарки

В Латвии, например, правительство рассматривает возможность организации для участников вакцинации лотереи. Планируется ли в Эстонии нечто подобное?

"Да, идеи есть. Будет ли это именно лотерея — покажет время. В настоящий момент ее исключать нельзя", — отметил Сеэр.

По словам специалиста, есть планы в сотрудничестве с рядом предпринимателей организовать для вакцинирующихся маленькие мотивирующие подарки. Но говорить о них пока еще рано.

Широкомасштабная кампания по вакцинации пока еще только разворачивается — дело в том, что один государственный тендер, к сожалению, занял длительное время. Но это от рабочей группы не зависело.

"Но надеюсь, теперь кампания наберет обороты, и это будет вовремя, потому что те, кто очень хотел, к сегодняшнему дню уже прививку получили. Теперь нужно подтолкнуть тех людей, которых надо бы вакцинировать", — сказал Сеэр.

Ранее говорилось, что охват иммунизацией мог бы к осени составить 70%. Или есть еще один запасной вариант? Сеэр надеется, что никаких запасных вариантов не потребуется. По его словам, к примеру, работу начнет специальный автобус, где можно будет сделать прививку. Поэтому 70-процентный охват должен быть достигнут. "Я не сдался", - заверил руководитель вакцинации в Эстонии.

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