Новости Эстонии
06.07.2021, 16:51

Выяснилось, почему испортилась большая партия вакцины от COVID-19 на складе Департамента здоровья

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Üllar Lanno
Üllar Lanno
Foto: Oliver Tsupsman
Во время июньских праздников на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной. В итоге более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, а также другие лекарства. Ущерб составил почти 3 млн евро. Выяснилось, что аварийная система на складе была неправильно настроена.

Департамент здоровья признал, что почти два года назад аварийная система холодильных помещений на основном складе департамента была неверно настроена. Аварийная система должна была сработать при повышении температуры выше допустимой, но этого не произошло.

Несколько лет назад департамент заказал у предприятия GuardSystems аварийную систему, которая следила бы за температурой в холодильных помещениях и посылала уведомления посредством SMS — в рабочее время Департаменту здоровья, а вне рабочего времени, в том числе в госпраздники и на выходных — охранной фирме, которая уже связывалась с контактным лицом департамента.

Как выяснилось, 30 октября 2019 года пока еще неустановленное лицо поменяло настройки оповещений, чтобы они посылались не во все дни, а только в субботу и воскресенье.

В предписании указано, что температура на складе должна оставлять от +2,5 до +7,5°C. Согласно тому же предписанию, SMS оповещение при изменении температуры должно быть отправлено следящей за порядком 24/7 охранной фирме и служащему центрального склада. Параллельно оповещение должно было поступить и администратору здания, Riigi Kinnisvara As, но по неизвестной причине и это оповещение не было отправлено.

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