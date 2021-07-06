Вакцина Pfizer не защищает от опасного дельта-штамма коронавируса? Объясняет вирусолог Андрес Меритс

Как сообщает Израиль, эффективность вакцины Pfizer против дельта-штамма составляет всего 64%, что на треть ниже, чем в случае с другими штаммами. Все же защита от тяжелого заболевание остается на уровне 93%.

Представители Pfizer ссылаются на научные работы, которые доказали эффективность вакцины против всех известных штаммов COVID-19.

Вирусолог Андрес Меритс по-прежнему положительно оценивает вакцину Pfizer. По его словам, ее эффективность остается на отличном уровне: согласно данным из Великобритании, защита от тяжелой болезни составляет 96%, а от обычной болезни — 88%. Да, эффективности снизилась с 95% до 88%, но не так сильно, как в Израиле.

"Конечно, это лишь первоначальные данные, но ясно, что что-то ведь должно это вызывать. Есть две самых вероятных причины: время вакцинации (в Израиле зимой, в Великобритании весной и летом) и схема (в Израиле между двумя дозами вакцины три недели, в Великобритании — 12 недель)", — говорит вирусолог.

Обе причины влияют на число антител, нейтрализующих вирус, и по всей видимости, у вакцинированных в Великобритании антител больше, чем в Израиле. Как показали исследования, антител больше, когда период между двумя дозами вакцины длиннее, их число достигает максимума спустя две недели после последней вакцинации и потом продолжает снижаться.

Меритс считает, что подход Великобритании был лучше, чем в Израиле. "Вариант Эстонии находится где-то посередине, до марта использовалась израильская схема. Это значит, что у нас вакцину получали врачи, дома престарелых и группы риска", — говорит он.

Когда с момента их вакцинации пройдет столько же времени, как и в Израиле, то то могут потребоваться какие-либо дополнительные шаги. Для постояльцев домов престарелых и групп риска важно, в первую очередь, избежать тяжелой болезни, поэтому тут изменений не будет, но в случае врачей и сотрудников учреждений по уходу вакцинация третьей дозой осенью будет обоснована.

При этом вирусолог считает, что Pfizer не обязательно менять вакцину для лучшей борьбы с новыми штаммами, так как главным все же остается предотвращение тяжелой болезни, и тут эффективности Pfizer остается на высоком уровне.