СЕГОДНЯ | "Флора" играет в Лиге чемпионов с клубом, сделавшим вничью с "Реалом"

Клуб "Хибернианс" был основан в 1922 году, но свое нынешнее название получил год спустя, как дань уважения шотландскому клубу ”Хиберниан”, основанному ирландскими католиками в Эдинбурге (слово хиберниан преводится как "ирландец", соответственно хибернианс — "ирландцы"). "Хибс" — выигрывали чемпионат страны 12 раз чемпионат страны. В последний раз им это удалось в сезоне 2016-2017, после чего "Хибернианс" обыграл в стартовом раунде Лиги чемпионов таллиннский "Инфонет".

В сезоне 2020-21 клуб занял 2-е место, однако попал в Лигу чемпионов, благодаря тому, что чемпион страны — "Хамрун Спартанс" — был был исключен из розыгрыша за участие в договорных матчах.

"Хибс" — единственный клуб, который ни разу не вылетал из высшего дивизиона чемпионата Мальты и принимал участие во всех чемпионатах страны с начала их проведения, стал первым мальтийским клубом (в 1961 году), сыгравшем в еврокубках. Среди матчей клуба в еврокубках выделяются две нулевые ничьи с такими грандами европейского футбола, как ”Манчестер Юнайтед” в 1967 году и мадридский ”Реал” в 1970-м. Наибольшее достижение клуба в еврокубках — 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов в сезоне 2002/2003.

Ответный матч пройдет 13 июля на Мальте.

Если "Флора" пройдет мальтийцев, то во втором раунде сыграет с победителем пары "Буде Глимт" (Норвегия) — "Легия" (Польша).