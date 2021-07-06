Продажи электрокаров и гибридов в Эстонии выросли вдвое, бензиновые авто теряют популярность

— Рост продаж электромобилей и гибридов по всей Европе — это уже тренд, который сохранится в последующих годах. Эстония одна из первых стран в мире показала, что готова перейти на авто с альтернативными двигателями. Во-первых — это значительная экономия на топливе. Тут также у бензиновых двигателей выигрывает дизель, и даже показал рост продаж. Во-вторых — все-таки мы думаем про экологию. И государственные программы по компенсации средств на приобретение электромобилей тоже подталкивает эстонцев выбирать именно экологически чистые авто. Уверен, продажи электротранспорта будут расти. Но Эстонии нужны электрозарядные станции, которых уже сейчас не хватает, — говорит Уманец.

Председатель правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец говорит, что и в дальнейшем автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями будут отходить в прошлое.

В Эстонии бензиновые автомобили все менее популярны, чего не скажешь про электромобили. Ситуация с продажами за первый квартал 2021 года следующая:

По данным АСЕА, в Европе за первый квартал 2021 года продажи электромобилей составили 5,7%, гибридов — 18,4%, бензиновых — 42,2%, и дизельных автомобилей — 23,2%. И если продажи электромобилей в Европе растут, то продажи автомобилей на традиционном топливе падают. Например, с января по март 2021 года объемы продаж автомобилей на дизельном топливе упали на 20,1% по сравнению с прошлым годом, а продажи бензиновых авто снизились на 16,9%. Спрос на автомобили, работающие на природном газе (NGV) в Европейском Союзе снизился на 10,1%, а вот продажи машин с альтернативным двигателем увеличились на 59,1%.

В Латвии дизельные автомобили показывают падение в продаже, а вот гибриды набирают все большую популярность, даже по сравнению с Эстонией.

1. Электромобили — 65 авто (рост 47,7%)

2. Гибриды — 777 авто (рост 213,1%)

3. Бензиновые — 1526 авто (падение продаж на 16,5%)

4. Дизельные — 1103 авто (падение продаж на 31,2%).

— В Латвии гибриды показывают хороший рост продаж, а дизельные и бензиновые автомобили, так сказать, терпят крах. Но стоит отметить, что эстонцы еще раньше начали менять свои бензиновые автомобили на гибриды, сделав Тойоту одной из самых продаваемых марок в стране. Поэтому в Латвии на данный момент стремительно растут объемы продаж гибридов, в то время как в Эстонии многие уже приобрели такие автомобили. И электромобили, благодаря помощи в приобретении от государства, тоже становятся все более популярны в Латвии, — говорит Артем Уманец.

В Литве наблюдается наибольшее падение продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

1. Электромобили — 65 авто (падение продаж 25,3%)

2. Гибриды — 3391 авто (рост 96,7%)

3. Бензиновые — 3194 авто (падение продаж на 60,4%)

4. Дизельные — 950 авто (падение продаж на 36,1%).

— Литва, как площадка автомобилей для перепродажи, была очень востребована до карантина. С закрытием границ продажи упали. В основном отсюда гнали себе автомобили белорусы и украинцы, и это были дизеля или бензиновые авто. Но примечательно, что рост продаж гибридов вырос почти вдвое! Все-таки экономия и новые технологии интересуют все больше людей в Европе, в частности в Литве,— говорит Уманец.

В Украине же ситуация значительно отличается от той, что можно наблюдать в странах Балтии. За первый квартал 2021 года, по данным Укравтопрома, в Украине было куплено чуть более 21 тысячи авто, из которых две тысячи новых авто с гибридными силовыми установками (рост 460%, по сравнению с первым кварталом 2020 года). И это намного превышает рост продаж электромобилей, их в первом квартале было продано всего 168 единиц, что на 27,7% больше чем за три месяца прошлого года. Тогда был продан 121 новый электромобиль.

Уманец отмечает, что в Украине продажи новых электромобилей мизерные.

— В Украине огромный рынок. Только за три месяца 2021 года в Украине было продано более 108 тысяч авто, из которых 21 тысяча — новые. Хоть и продажи новых электромобилей растут, но это очень маленький показатель. То ли дело с б/у электромобилями, которые привозят в Украину из-за границы. Их количество за первый квартал составило 1526 авто, что по продажам относительно такое же, как в прошлом году, когда было продано 1588 авто, — говорит Артем Уманец. — Но стоит отметить, что украинцы все чаще начали покупать автомобили с гибридными установками. Доля новых и бывших в использовании гибридов очень велика, о чем говорят данные Укравтопрома. Можно сказать, что Украина наследует пример, который уже пару лет наблюдается в Эстонии, а это переход на электромобили и гибриды.