Странный случай в Вильяндиской больнице: операцию перенесли из-за низкого давления воды

Большую часть Вильянди водой снабжает предприятие Viljandi Veevärk. Его директор Тоомас Порро сообщил, что чистую воду больница получает из своих скважин. С помощью Veevärk отводятся из больницы сточные воды, и предприятие ничего о перебоях с водой в медицинском учреждении не знает.

Заведующий хозяйственной частью Вильяндиской больницы Андрус Плеэс пояснил, что с водой в самом деле были проблемы, но полного отключения не было.

"Было лишь кратковременное падение давления, о котором стало известно в половину шестого. Давление восстановили в 8.20", — сказал он. Но всё-таки этого падения давления хватило для того, чтобы одному пациенту пришлось отложить операцию до нормализации ситуации.

Плеэс отметил, что полностью вода в Вильяндиской больнице никогда не пропадала. А давление снизилось из-за поломки клапана насоса.

Если бы речь шла о критической ситуации, то больница нашла бы другое решение. "У Вильяндиской больницы есть план "Б" — водный резервуар, который можно задействовать в случае реальной необходимости. Поэтому ни одна критически по времени важная процедура не будет отменена", — заверил Плеэс.

Руководитель хирургического отделения больницы Андрес Тийт пояснил, что в данном конкретном случае пациент поступил в больницу накануне вечером, ему начали проводить медикаментозное лечение, и поскольку оперировать в ночные часы необходимости не было, то операцию запланировали на утро.

Об этом, по словам, Тийта был извещен и пацинет. "Так как с водой возникли проблемы, то операцию немного перенесли. Состояние больного это позволяло. Неотложные операции никогда не отменяют и не переносят", — сказал Тийт.