Новости Эстонии
06.07.2021, 15:31

Медработник из Пярну пожаловался на асоциалов председателю горсобрания. Пост за час собрал более 100 лайков

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Andres Putting
Обращение Светланы Кирпикиной, представившейся работником скорой города Пярну, к председателю горсобрания и кандидату в мэры Андрею Коробейнику собрало более 100 лайков за час в местной группе фэйсбука.

"Уважаемый Андрей Коробейник! Надеюсь, Вы увидите этот пост. Раннее здесь обсуждались коровы и пляж…Хочу обратиться с другой проблемой нашего города. Площадь между Port Artur 1 и Port Artur 2. Это не место отдыха для горожан. Это место сборищ местных асоциалов и алкоголиков. Работаю на скорой, постоянно туда вызовы, пьяные граждане без сознания. Скамейки, извините, все в моче и алкоголе. Нельзя ли что-то предпринять? Это центр города всё- таки!", — пишет Светлана (приводим пост с сохранением орфографии и пунктуации).

Полностью пост можно увидеть ЗДЕСЬ.

В комментариях пользователи предложили несколько вариантов решения проблем. В частности, "Город можно поделить на сектора и нанять частные охранные фирмы для патруля. Это будет дешевле, чем пускать дополнительные полицейские патрули", "Предлагаю собрать голоса жителей Пярну и обратиться уже официально, пусть решают эту задачу", "Я бы предложила ликвидировать эти скамейки, если честно. Но есть ведь и пожилые люди, которые, возможно, нуждаются в этих скамейках".

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