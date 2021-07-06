Медработник из Пярну пожаловался на асоциалов председателю горсобрания. Пост за час собрал более 100 лайков

"Уважаемый Андрей Коробейник! Надеюсь, Вы увидите этот пост. Раннее здесь обсуждались коровы и пляж…Хочу обратиться с другой проблемой нашего города. Площадь между Port Artur 1 и Port Artur 2. Это не место отдыха для горожан. Это место сборищ местных асоциалов и алкоголиков. Работаю на скорой, постоянно туда вызовы, пьяные граждане без сознания. Скамейки, извините, все в моче и алкоголе. Нельзя ли что-то предпринять? Это центр города всё- таки!", — пишет Светлана (приводим пост с сохранением орфографии и пунктуации).