Ситуация не улучшается: за сутки в Литве задержан 131 нелегальный мигрант

Больше всего мигрантов — 68 — на этот раз было задержано на заставе им. А.Бараускасав Варенском районе. По 22 мигранта задержаны в Друскининкайском муниципалитете, в Игналинском районе и на Пукайской заставе. Были задержаны мигранты в Швенченском и Шальчининкском районах. У большей части задержанных не было документов. Большая часть задержанных — из африканских стран — Конго, Камерун, Гвинея, часть указали, что являются гражданами Ирака.

По данным СОГГ, пограничники Друскининкай в последние сутки отдыхали, а до этого за 5 дней они задержали 438 нелегалов. Нелегалов разместили в Алитусском районе, в Алитусе, Игналиснком районе, Варенском и Лаздийском районах, а также в школе пограничников в Медининкай, в Пабраде (Центр регистрации иностранцев), а несовершеннолетних, которые пришли без взрослых, передали в Центр беженцев в Руклу. Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции. Просьбы об убежище переданы Департаменту миграции. По данным СОГГ, всего на данный момент задержаны 1363 нелегальных мигранта, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год.