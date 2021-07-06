ФОТО И ВИДЕО | Удобрения с секретом: на границе Эстонии задержали крупную партию контрабандных сигарет

В вагоне железнодорожного состава, следовавшего из России в Эстонию , обнаружено 5480 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь .

Сигареты ”NZ Gold” и ”Премьер” были упакованы в 18 брикетов, обмотанных черной плёнкой и находились в вагоне с удобрениями.