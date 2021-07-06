06.07.2021, 15:56
ФОТО И ВИДЕО | Удобрения с секретом: на границе Эстонии задержали крупную партию контрабандных сигарет(5)
Сотрудники российского таможенного поста в Ивангороде пресекли незаконный вывоз из России крупной партии табачных изделий.
В вагоне железнодорожного состава, следовавшего из России в Эстонию, обнаружено 5480 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.
Сигареты ”NZ Gold” и ”Премьер” были упакованы в 18 брикетов, обмотанных черной плёнкой и находились в вагоне с удобрениями.
Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 200 тысяч рублей.
Табачные изделия изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении.