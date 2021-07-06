В Нарва-Йыэсуу, Валга и Нарве можно будет вакцинироваться от COVID-19 без предварительной регистрации

В Валга вакцинация от COVID-19 пройдет 9 июля с 13 до 16 часов в валгаском спорткомплексе по адресу Куперьянови, 36. Вакцинироваться можно будет без предварительной регистрации, но также можно записаться на прием заранее на портале пациента по адресу www.digilugu.ee или по телефону 1247. Вакцинацию проводит медицинское учреждение OÜ Silmarõõm S, которое вакцинирует вакцинами Janssen, Moderna и Pfizer. На вакцинацию приглашаются люди от 12 лет и старше.

В Нарва-Йыэсуу 10 июля с 14 до 18 часов можно сделать прививку в спа Meresuu по адресу Айя, 48a. Вакцинацию проводит OÜ Corrigo, которое использует вакцины Janssen и Moderna, которые подходят для вакцинации людей с 18 лет.

В Нарве 16 июля снова можно будет пройти вакцинацию в торговом центре Фама по адресу Фама, 10 с 16 до 19 часов. Вакцинируют вакцинами Pfizer и Janssen. На вакцинацию приглашаются люди от 12 лет и старше.

В Таллинне в ласнамяэском торговом центре продолжит вакцинировать клиника Confido. По всей Эстонии можно бронировать номерки на вакцинацию по телефону 1247 или www.digilugu.ee.

Вакцинация от COVID-19 в Эстонии бесплатна и все вакцины, предлагаемые в Эстонии, защищают от распространяемых штаммов. Для обеспечения действенной защиты осенью, когда ожидается новая волна коронавируса, курс вакцинации нужно начинать уже сейчас. Эффективная защита наступает через две недели после введения второй дозы вакцины (Вакцина Janssen состоит из одной дозы, у Moderna вторая инъекция через четыре недели, а у Pfizer — через шесть недель после первой дозы).

Приходя на вакцинацию, надевайте маску и приходите только здоровыми. Вакцинироваться советуем в удобной одежде, уколы от COVID-19 делаются в плечо. После вакцинации необходимо быть в течение 15 минут под наблюдением медицинского работника на случай, если вы почувствуете недомогание после укола. Обязательно берите с собой удостоверяющий личность документ.