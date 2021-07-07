ЧП и криминал
07.07.2021, 09:25

Полиция нашла пропавшую 62-летнюю Маргариту

 
Politseibuss, pilt on illustratiivne.
Politseibuss, pilt on illustratiivne.
Foto: Anni Õnneleid
В понедельник вечером полиция просила помощи в поисках ушедшей из дома в Тарту 62-летней Маргариты, которой может быть сложно понять, где она находится.

Маргарита ушла из дома в Тарту на ул. Анне утром в 11 часов. Соседи видели ее недалеко от дома в последний раз примерно в 14 часов.

Женщина и раньше неожиданно уходила из дома, и тогда ее нашли в Таллинне. Из-за состояния здоровья ей может быть сложно ориентироваться в происходящем.

В среду утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Маргарита найдена снова в Таллинне, с ней все в порядке и сейчас она уже дома.

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