07.07.2021, 09:25
Полиция нашла пропавшую 62-летнюю Маргариту
Foto: Anni Õnneleid
В понедельник вечером полиция просила помощи в поисках ушедшей из дома в Тарту 62-летней Маргариты, которой может быть сложно понять, где она находится.
Маргарита ушла из дома в Тарту на ул. Анне утром в 11 часов. Соседи видели ее недалеко от дома в последний раз примерно в 14 часов.
Женщина и раньше неожиданно уходила из дома, и тогда ее нашли в Таллинне. Из-за состояния здоровья ей может быть сложно ориентироваться в происходящем.
В среду утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Маргарита найдена снова в Таллинне, с ней все в порядке и сейчас она уже дома.