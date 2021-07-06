ФОТО | Полиция ищет пропавшую 62-летнюю Маргариту

Маргарита ушла из дома в Тарту на ул. Анне утром в 11 часов. Соседи видели ее недалеко от дома в последний раз примерно в 14 часов, но информации о ее дальнейшем местонахождении нет.

Ее рост 159 см, она худощавого телосложения. У женщины короткие светлые волосу, на ней могут быть светлый пиджак и темные брюки. Маргарита говорит по-эстонски и по-русски.

Женщина и раньше неожиданно уходила из дома и тогда ее нашли в Таллинне. Из-за состояний здоровья ей может быть сложно ориентироваться в происходящем. Сейчас проверяются вся информация и возможные места, где онa может находиться.

Полиция просит всех, кто видел Маргариту сегодня в Тарту или других местах или имеет информацию о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.