футзал россии. антон соколов: впереди – новый вызов!

В чём главный секрет триумфа екатеринбургского клуба?



Мы были очень дисциплинированы, особенно в обороне. Проявляли свои волевые качества, вытягивали сложные игры на характере. Находили в себе внутренние резервы, когда силы заканчивались. В трудные периоды, в трудные моменты мы были одной командой, одним коллективом, который был друг за друга горой. Я думаю, что всё это в целом и помогло достичь успеха.

«Синара» помимо чемпионского титула вернула себе место в Лиге чемпионов. Дополнительный приятный бонус?



Конечно! Сейчас стараемся об этом не думать, отдыхать и набираться сил. Но где-то в голове всё равно держим то, что нам предстоит играть в Лиге чемпионов. Выйдем из отпуска и будем готовиться, самое главное, что мы уже попали в главный клубный турнир Европы.

С командой успели отметить победу?

Конечно. Ходили все вместе на приём к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, он нас поздравил. Своим кругом посидели, с родственниками. Немного отметили и в долгожданный отпуск.

Ты забил в этом сезоне 23 гола, третий бомбардир лиги. Как сам оценишь свою игру в текущем сезоне? Доволен собой?



В целом, конечно, доволен. Но всегда есть к чему стремиться, есть куда расти. Так что останавливаться на достигнутом не собираюсь.

Ты получил заслуженный вызов в сборную России, сыграл первый официальный матч в футболке национальной команды…

Было волнительно, конечно. Но и радостно, что получил вызов. Это очень серьёзно, долго настраивался. Когда выходил на площадку, были и удачные моменты, и не очень. Сейчас, я думаю, адаптационный период уже прошёл, дальше будет легче.

С Сергеем Скоровичем разговаривал? Разбор полётов был?

Какого-то личного разговора не было, только общекомандный разбор. А вообще, я, конечно, очень благодарен Сергею Леонидовичу за то, что даёт шанс проявить себя в сборной.

Рассчитываешь на вызов в Литву на чемпионат мира?



Стараюсь об этом не думать. Как будет, так и будет.



Но в душе хочется?



Конечно.

Египет, Узбекистан, Гватемала. Группа вполне по силам. Какие вообще шансы у сборной на чемпионате мира? Способна команда бороться за победу?



Сборная России всегда один из фаворитов на любом турнире, в котором принимает участие, и чемпионат мира в Литве не будет исключением. Хоть у нас в группе и нет особо звёздных команд, но на таких турнирах может произойти всё что угодно, любая сборная способна удивить. Поэтому нужно настраиваться на каждый матч и шаг за шагом идти победе.