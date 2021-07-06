В России от коронавируса за сутки впервые умерли более 700 человек

Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, когда было объявлено о смерти от коронавируса 697 человек.

Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в крупнейших городах России смертность от болезни при этом остается заметно ниже достигнутых в конце июня максимумов. За последние сутки в Москве зафиксировано 114 смертей от COVID-19, тогда как 28 июня было объявлено о гибели 124 человек. В Санкт-Петербурге за последние сутки от болезни скончались 99 человек (29 июня было 119).

Таким образом, рекордный прирост смертности обеспечило увеличение числа летальных исходов в провинции.

Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии оценивается федеральным оперативным штабом в 139 316. Однако, по данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года скончались более 270 тыс. человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений с начала пандемии превысило 5,658 млн.