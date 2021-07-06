06.07.2021, 14:02
ВИДЕО | Сочи затопило — плавающие машины и сильные течения на трассах(1)
В Сочи в результате ливневых дождей оказались затоплены некоторые территории в Адлерском и Хостинском районах курорта.
Сильный ураган прошел в Сочи 4 июля, однако его последствия заметны до сих пор.
По данным Интерфакса, вчера губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев даже поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления.
Как сообщает BBC, практически все реки, протекающие через Сочи, вышли из берегов в результате непогоды. За 12 часов, по словам губернатора, в городе выпало более месячной нормы осадков.
Однако позитивные местные жители во всем ищут свои плюсы. И находят!
Сейчас власти заявляют, что последствия ливней на пострадавших пляжах устранены на 70%, а все пляжи Сочи, кроме тех, что находятся в затопленном накануне поселке Кудепста, будут открыты 6 июля — сегодня вечером. Об этом сообщает ТАСС.