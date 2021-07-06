ВИДЕО | Сочи затопило — плавающие машины и сильные течения на трассах

Сильный ураган прошел в Сочи 4 июля, однако его последствия заметны до сих пор.

По данным Интерфакса, вчера губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев даже поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления.

Как сообщает BBC, практически все реки, протекающие через Сочи, вышли из берегов в результате непогоды. За 12 часов, по словам губернатора, в городе выпало более месячной нормы осадков.

В Сочи хорошо попилили на ливневке. pic.twitter.com/JJe3NMkXUU — Война до победы и. (@55privet555) July 5, 2021

😱 Вот так выглядит сейчас федеральная трасса Джубга — Сочи. pic.twitter.com/izFmBBMGrM — TVC News (@tvcplus) July 6, 2021

Однако позитивные местные жители во всем ищут свои плюсы. И находят!

В Сочи сейчас вот так



Зато до моря далеко ходить не надо, чего бухтеть-то pic.twitter.com/ddnN1SZzCV — Саша / Se®bia /// Foreign agent /// (@SashaSerbia_999) July 5, 2021

Сейчас власти заявляют, что последствия ливней на пострадавших пляжах устранены на 70%, а все пляжи Сочи, кроме тех, что находятся в затопленном накануне поселке Кудепста, будут открыты 6 июля — сегодня вечером. Об этом сообщает ТАСС.

Все пляжи Сочи, кроме тех, что находятся в затопленном поселке Кудепста, будут открыты 6 июля, то есть уже открыты. pic.twitter.com/Uo4n7CxTIk — Война до победы и. (@55privet555) July 6, 2021