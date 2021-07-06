06.07.2021, 12:02
ВИДЕО | Мотоциклист без водительских прав гнал по шоссе на скорости 230 км/ч(4)
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Полицейский патруль на шоссе Таллинн-Пярну-Икла измерил скорость мотоциклиста, которая оказалась 230 км/ч. Мотоциклист проигнорировал сигнал остановиться и скрылся, однако на этом история не закончилась.
К игнорированию сигнала остановиться полиция относится очень серьезно, и если водителю удается скрыться, это еще не значит, что его личность не будет установлена.
Так было и в этом случае — спустя неделю производственные действия в отношении водителя были завершены и выяснилось, что причина его нежелания остановиться могла заключаться в том, что у него отсутствовали права на вождение мотоцикла.
Полиция отмечает, что при скорости в 230 км/ч путь торможения составит почти 300 метров, а общественные дороги — это не место, где стоит проверять свои гоночные умения.