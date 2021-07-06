ВИДЕО | Мотоциклист без водительских прав гнал по шоссе на скорости 230 км/ч

К игнорированию сигнала остановиться полиция относится очень серьезно, и если водителю удается скрыться, это еще не значит, что его личность не будет установлена.

Так было и в этом случае — спустя неделю производственные действия в отношении водителя были завершены и выяснилось, что причина его нежелания остановиться могла заключаться в том, что у него отсутствовали права на вождение мотоцикла.

Полиция отмечает, что при скорости в 230 км/ч путь торможения составит почти 300 метров, а общественные дороги — это не место, где стоит проверять свои гоночные умения.