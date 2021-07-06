Глава отдела IT-компании — о коронавирусе в России: у нас введен режим ХЗ
Американский коллега попросил в двух словах разъяснить ситуацию с коронавирусом в России. Выношу из комментов, постарался максимально чётко.
У нас введен режим ХЗ. Уже полтора года как. Надо в масках, но необязательно и никто не носит. Но когда попросят — надевают. В транспорте надо в перчатках. За отсутствие штрафуют. Но всего два раза были облавы. В рестораны и офисы госуслуг нужен QR-код. Его выдают тем кто переболел на полгода, тем кто полностью привился на год, и тем кто сдал ПЦР на три дня. Но на веранду можно без QR-кода. А если у тебя есть код — тебя пересадят с веранды в зал. Но если ты не скажешь, что он у тебя есть — то можно на веранде.
Ещё две недели назад запретили сидеть на лавочках, штраф 4000 рублей, определяют распознаванием лиц по камерам. Но через три дня сказали, что можно. Но лица всё равно распознают, на всякий случай.
Принудительной вакцинации не будет, президент сказал это два раза с интервалом в два месяца, последний раз несколько дней назад. Но во всех предприятиях, связанных с обслуживанием, 60% персонала должны быть вакцинированы. Это пока, потом цифру могут увеличить. Или нет, время покажет. Увольнять тех, кто не вакцинировался, нельзя. Но можно не допускать их до работы. И не платить зарплату. Но если они подадут в суд — то ХЗ, сами разбирайтесь.
Всех московских таксистов, кто не получил полную дозу вакцины до 15 июля, на линию выпускать нельзя. Но увольнять тоже нельзя. Следить за этим будет информационная система мэрии, которая для этого получила доступ к медицинским данным всех таксистов. Данные не утекут, это точно. Но в прошлый раз утекли. И в позапрошлый.
Всем остальным работать можно как прежде. Но тех, кто не вакцинирован и не переболел — надо отправить на удалёнку. Если только у них не очень ответственная работа, тогда можно в офисе или на заводе или где им там надо быть.
Собрания до 500 человек разрешены. И кинотеатры, и театры работают. И спортзалы, туда можно без QR-кодов. Но в буфеты при театрах, кинотеатрах и спортзалах нельзя. Но в туалет можно. По маленькому точно. По большому — как договоришься.
Одиночные пикеты при этом нельзя. Даже в масках и перчатках. За это возбуждают дело за нарушение режима готовности. Готовности к чему — никто не помнит. А перед тем, как возбудить дело — избивают дубинками. Наверное чтобы вирус деактивировать.
Кстати, Путин вакцинировался. Но чем — не говорит. А пресс-секретарь не знает. И чтобы попасть к Путину на приём — нужен карантин две недели.
Собянин тоже вакцинировался, ещё год назад. А недавно ревакцинировался. Но это не точно. И чем — тоже не говорит. Но антитела хорошие, и всем рекомендует. Но это тоже не точно.
Вообще вакцину мы сделали первыми в мире, а теперь у нас их три. Одна не работает, поэтому её предпочитают антиваксеры. Другая очень дефицитная, поэтому за ней очередь. Третья самая популярная, но после неё люди всё равно заболевают. Но оказалось, что так и было задумано, потому что вакцина защищает от тяжёлого течения, а от заболевания и распространения — не защищает. Но коллективный иммунитет всё равно нужен.
Посол Италии сказал, что в Европу россиян пустят, когда мы вакцинируемся. Но Европа российские вакцины не признаёт, потому что производители какие-то бумаги заполнить не могут. Или результаты тестирования предоставить. Точно никто не знает. Но в Грецию можно. А оттуда уже куда угодно.
Вот такие у нас в целом дела. А в остальном всё как обычно.