Глава отдела IT-компании — о коронавирусе в России: у нас введен режим ХЗ

Американский коллега попросил в двух словах разъяснить ситуацию с коронавирусом в России. Выношу из комментов, постарался максимально чётко.

У нас введен режим ХЗ. Уже полтора года как. Надо в масках, но необязательно и никто не носит. Но когда попросят — надевают. В транспорте надо в перчатках. За отсутствие штрафуют. Но всего два раза были облавы. В рестораны и офисы госуслуг нужен QR-код. Его выдают тем кто переболел на полгода, тем кто полностью привился на год, и тем кто сдал ПЦР на три дня. Но на веранду можно без QR-кода. А если у тебя есть код — тебя пересадят с веранды в зал. Но если ты не скажешь, что он у тебя есть — то можно на веранде.

Ещё две недели назад запретили сидеть на лавочках, штраф 4000 рублей, определяют распознаванием лиц по камерам. Но через три дня сказали, что можно. Но лица всё равно распознают, на всякий случай.

Принудительной вакцинации не будет, президент сказал это два раза с интервалом в два месяца, последний раз несколько дней назад. Но во всех предприятиях, связанных с обслуживанием, 60% персонала должны быть вакцинированы. Это пока, потом цифру могут увеличить. Или нет, время покажет. Увольнять тех, кто не вакцинировался, нельзя. Но можно не допускать их до работы. И не платить зарплату. Но если они подадут в суд — то ХЗ, сами разбирайтесь.

Всех московских таксистов, кто не получил полную дозу вакцины до 15 июля, на линию выпускать нельзя. Но увольнять тоже нельзя. Следить за этим будет информационная система мэрии, которая для этого получила доступ к медицинским данным всех таксистов. Данные не утекут, это точно. Но в прошлый раз утекли. И в позапрошлый.

Всем остальным работать можно как прежде. Но тех, кто не вакцинирован и не переболел — надо отправить на удалёнку. Если только у них не очень ответственная работа, тогда можно в офисе или на заводе или где им там надо быть.