ВИДЕО | Снижение заболеваемости прекратилось, пандемия никуда не делась. Министры рассказали о ситуации с COVID-19

Юллар Ланно начал с обзора обстоятельств, которые были выявлены в ходе разбирательств по инциденту на холодильном складе Департамента здоровья. ”Таллиннское здание Департамента здоровья является центральным складом лекарственных средств. У нас там три отдельные холодильные камеры. Все они имеют свою собственную отдельную систему охлаждения, которая должна управляться совместно всей системой автоматизации здания”, — пояснил Ланно. Он сказал, что на складе установлена система оповещения, если температура опускается ниже нормы или увеличивается выше нормы. В случае отклонений сигнал поступает на пульт охранной фирмы, сотрудник которой должен позвонить дежурному по складу и дождаться, пока тот возьмет трубку. Дежурный должен в свою очередь вызвать техническую поддержку. Если в течение часа не удается устранить неполадку, то начинается эвакуация вакцин и лекарственных препаратов. В данном случае эвакуация была произведена в помещение, которое также пережило колебания температуры, о чем на тот момент еще не было известно. Ланно отметил, что Департамент здоровья слишком поздно получил соответствующую информацию, при этом в определенный момент ведомство заверили, что ситуация решена и все в порядке.

Ланно подчеркнул, что ни одно лекарственное средство с данных складов не попало в оборот, поэтому с этой точки зрения беспокоиться не стоит.

Департамент здоровья продолжает выяснять, почему сигнал о колебаниях температуры не поступил непосредственно ведомству.

Министр Кийк отметил, что сейчас самое важное — обеспечить всех жителей Эстонии необходимой им вакциной. На настоящий момент опасности нет, но необходимо заняться предотвращением подобных ситуаций в будущем. Если бы такой инцидент произошел с вакциной от коронавируса во время первой волны, то ситуация была бы намного более критичной. Установить все обстоятельства должна независимая комиссия.