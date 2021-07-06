ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Танель Кийк, Юллар Ланно и Марек Сеэр рассказывают о ситуации с COVID-19 в стране

Юллар Ланно начал с обзора обстоятельств, которые были выявлены в ходе разбирательств в рамках инцидента на холодильном складе Департамента здоровья. ”Таллиннское здание Департамента здоровья является центральным складом лекарственный средств. У нас там три отдельные холодильные камеры. Все они имеют свою собственную отдельную систему охлаждения, которая должна управляться совместно всей системой автоматизации здания”, — пояснил Ланно. Он сказал, что на складе установлена система оповещения, если температура опускается ниже нормы или увеличивается выше нормы. В случае отклонений сигнал поступает на пульт охранной фирмы, сотрудник которой должен позвонить дежурному по складу и дождаться, пока тот возьмет трубку. Дежурный должен в свою очередь вызвать техническую поддержку.