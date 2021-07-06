Новости Эстонии
06.07.2021, 11:32

Начинается ремонт столичных остановок общественного транспорта

 
Vabaerakonna plakatid bussipeatustes
Vabaerakonna plakatid bussipeatustes
Foto: Ilmar Saabas
Сегодня в Таллинне приступают к восстановительному ремонту остановок общественного транспорта. В этом году будет отремонтировано 14 автобусных остановок. В первую очередь будут приведены в порядок расположенные в районе Ласнамяэ на ул. Кярбери одноименные остановки (в обоих направлениях).

После остановок ”Кярбери” займутся остановкой ”Лоопеалсе” (на Нарва мнт по направлению в центр города), остановкой ”Паэвялья” (на Нарва мнт по направлению из города), а также остановкой ”Раадикусилла”, расположенной на ул. Раадику по направлению в город.

В этом году также будут отремонтированы расположенные на бульваре Сыпрузе остановки ”Лепистику” (направление из города), ”Линну теэ” (оба направления), ”Сийли” и ”Тедре” (по направлению из города). Кроме того, ремонт будет на остановках на остановках ”Сольнок” (в обоих направлениях ул. Вильде), ”Ипподром” (ул. Эндла, направление из города), ”Сыле” (ул. Сыле по направлению из города).

В ходе работ будет обновлено асфальтное и бетонное покрытие территорий остановок, заменены бордюрные камни, а также приведены в порядок канализационные люки.

Заказчик строительных работ Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет TREF Nord AS. Договорная стоимость работ 509 000 евро, договорной срок сдачи проекта — сентябрь 2021 года.

Участников движения просят придерживаться схемы временной организации движения на объектах.

Оставить комментарий Читать комментарии