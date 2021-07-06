Начинается ремонт столичных остановок общественного транспорта

После остановок ”Кярбери” займутся остановкой ”Лоопеалсе” (на Нарва мнт по направлению в центр города), остановкой ”Паэвялья” (на Нарва мнт по направлению из города), а также остановкой ”Раадикусилла”, расположенной на ул. Раадику по направлению в город.

В этом году также будут отремонтированы расположенные на бульваре Сыпрузе остановки ”Лепистику” (направление из города), ”Линну теэ” (оба направления), ”Сийли” и ”Тедре” (по направлению из города). Кроме того, ремонт будет на остановках на остановках ”Сольнок” (в обоих направлениях ул. Вильде), ”Ипподром” (ул. Эндла, направление из города), ”Сыле” (ул. Сыле по направлению из города).