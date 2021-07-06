Таллиннские троллейбусы частично станут автономными

”Троллейбусы уже полвека являются хорошей альтернативой дизельным транспортным средствам в Таллинне, делая общественный транспорт в столице более экологически чистым. В то время, когда автомобильная промышленность развивается быстрыми темпами, и мы уже тестируем электрические автобусы в дополнение к экологически чистым автобусам, работающим на сжатом газе, пришло время обновить и троллейбусный парк, сделав его более современным”, — сказал председатель правления TLT Денис Бородич.

По его словам, троллейбусы Solaris Trollino, которые впервые вышли на городские линии в 2009 и 2010 годах, такие же надежные, как и раньше, но лишь несколько уступают требованиям инфраструктуры и постоянно развивающимся линиям городского транспорта. Именно поэтому предприятие решило, что именно эти троллейбусы можно перестроить в автономные, что не только сделает троллейбусный парк современным, но и значительно добавит мобильности этому виду городского общественного транспорта.

”Автономный троллейбус будет работать как от электричества, так и от батареи, то есть существующие троллейбусы Solaris Trollino 12 и Solaris Trollino 18 смогут использовать токоприемники и, при этом, заряжать батареи, а после использовать заряд батареи, чтобы проехать там, где нет линий контактных передач, став более маневренным и мобильным общественным транспортом. Это также позволит нам расширить сеть троллейбусных линий”, — сказал Бородич.

Он добавил, что такая технология поможет значительно повысить мобильность троллейбусов. ”На данный момент мы видим, что в случае поломки линий электропередачи троллейбусы вынуждены стоить, создавая таким образом пробки. Однако автономный троллейбус сможет запросто выйти из этой ситуации, остаться в графике и без потерь продолжить движение по маршруту”, — сказал председатель правления TLT.