Таллиннские троллейбусы частично станут автономными(3)
”Троллейбусы уже полвека являются хорошей альтернативой дизельным транспортным средствам в Таллинне, делая общественный транспорт в столице более экологически чистым. В то время, когда автомобильная промышленность развивается быстрыми темпами, и мы уже тестируем электрические автобусы в дополнение к экологически чистым автобусам, работающим на сжатом газе, пришло время обновить и троллейбусный парк, сделав его более современным”, — сказал председатель правления TLT Денис Бородич.
По его словам, троллейбусы Solaris Trollino, которые впервые вышли на городские линии в 2009 и 2010 годах, такие же надежные, как и раньше, но лишь несколько уступают требованиям инфраструктуры и постоянно развивающимся линиям городского транспорта. Именно поэтому предприятие решило, что именно эти троллейбусы можно перестроить в автономные, что не только сделает троллейбусный парк современным, но и значительно добавит мобильности этому виду городского общественного транспорта.
”Автономный троллейбус будет работать как от электричества, так и от батареи, то есть существующие троллейбусы Solaris Trollino 12 и Solaris Trollino 18 смогут использовать токоприемники и, при этом, заряжать батареи, а после использовать заряд батареи, чтобы проехать там, где нет линий контактных передач, став более маневренным и мобильным общественным транспортом. Это также позволит нам расширить сеть троллейбусных линий”, — сказал Бородич.
Он добавил, что такая технология поможет значительно повысить мобильность троллейбусов. ”На данный момент мы видим, что в случае поломки линий электропередачи троллейбусы вынуждены стоить, создавая таким образом пробки. Однако автономный троллейбус сможет запросто выйти из этой ситуации, остаться в графике и без потерь продолжить движение по маршруту”, — сказал председатель правления TLT.
В рамках проекта по модернизации троллейбусного сообщения, предприятие TLT объявило тендер на поиск подходящего партнера для разработки системы автономных троллейбусов. ”Наша цель заключается в том, чтобы гибридный троллейбус мог без проблем ехать, используя как токоприемники, так и переключаться в автономий режим и продолжать движение используя заряд батареи”, — сказал Бородич.
Бородич добавил, что если до сих пор все говорили о возможности продления трамвайных линий до Лаагна теэ, то теперь можно сказать, что благодаря гибридным троллейбусам появятся новые троллейбусные линии. ”Заряда батареи должно хватить на пару десятков километров, в этом случае, автономный троллейбус сможет проехать вплоть до Лаагна тех и вернуться обратно в город, где уже сможет вновь использовать токоприемники. Это и есть та мобильность, которая сейчас очень ценится во всем мире”, — пояснил Бородич.
В рамках проекта также будет изменен внешний вид и интерьер троллейбусов, чтобы обеспечить более комфортное обслуживание пассажиров.
”Интерьер автономных троллейбусов будет выполнен в морской тематике, таким образом мы продолжим и расширим проект природных автобусов. Кроме того, в этих троллейбусах мы установим кондиционеры, чтобы даже в самую жаркую погоду пассажирам было комфортно. Таким образом, это будет современный транспорт, отвечающий всем необходимым условиям и современным требованиям”, — отметил Бородич.
Планируется, что обновленные троллейбусы выйдут на линии уже осенью этого года — предположительно в октябре-ноябре.