Слово против слова. Отчим годами приставал к маленькой дочери и через много лет был наказан

”Это определенно знаковое решение”, — отметила окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леа Пяхкель. Именно она предъявила обвинение на основании событий 2007-2011 года и в условиях, когда из улик имелось только слово против слова.

Лидия (все имена и некоторые детали изменены в интересах жертвы — прим.ред.) росла красивым и общительным ребенком, училась очень хорошо. Сейчас это грациозная молодая женщина и ничто не указывает на то, что в детстве она в течение четырех лет подвергалась насилию. Случившееся так и осталось бы большим секретом и преступник спокойно бы жил дальше, если бы не одна внимательная женщина.

В некотором смысле это классическая история. Мать Лидии Анна познакомилась с Марком, влюбилась и вышла за него замуж. Анна работала по сменам, а Марк водил Лидию в детский сад и забирал.