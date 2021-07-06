Департамент здоровья: за сутки прибавилось 50 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 28 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 24 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Тартумаа и Валгамаа - по четыре, в Пярнумаа и Рапламаа - по два, на Хийумаа, Сааремаа и в Вырумаа - по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 30,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,1%.

За сутки открыли пять новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 19 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 61 год, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 13 человек (68%).

За сутки ввели 4 622 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 569 852 людям, курс вакцинации завершен у 465 665 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 52,1%.

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