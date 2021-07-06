Smartpost Itella предупреждает: некоторые посылки могут быть повреждены в жару

По словам руководителя по работе с клиентами Itella Estonia OÜ Трийн Пармсоо, в связи с нынешней чрезвычайно жаркой летней погодой при заказе посылки нужно обращать внимание на температуру хранения заказанного товара. „Существует ряд продуктов, которые необходимо правильно хранить во время нынешней аномальной жары, которые в противном случае могут испортиться или быть повреждены. Особенно важно контролировать температуру хранения в уличных посылочных автоматах, где внутренняя температура может подниматься даже выше, чем на улице”, — сказала Пармсоо.

Особое внимание следует уделять различным косметическим продуктам и продуктам питания, но также лекарствам, пищевым добавкам, бытовой химии, различным аэрозолям, а также технике. „Например, если температура хранения продукта составляет максимум 25 градусов, а на открытом воздухе — около 30 градусов, очевидно, что товары следует заказывать либо в посылочный автомат внутри помещения, либо с помощью курьера, который доставит согласно требованиям”, — говорит Пармсоо, добавив, что погодные условия — одна из причин, почему посылочные автоматы Smartpost Itella находятся внутри помещений.

По словам Хелены Феофанов, директора по маркетингу Lumi Nordic, компании производящей косметику, натуральная косметика Lumi сопоставима с продуктами питания и во время сильной жары может быть испорчена в посылочных автоматах, находящихся на улице. „В наших продуктах мы используем нерафинированное сырье, которое особенно чувствительно к экстремальным температурам. Общеизвестно, что на масла холодного отжима плохо действует жара. Консистенция и действие нежного продукта могут ухудшиться”, — объяснила Феофанов.