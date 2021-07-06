Наплыв мигрантов в Литву: вероятно ли повторение ситуации на границе Эстонии и России?

"Я не думаю, что в нынешней ситуации Путин начнет делать подобное. Несомненно, Россия и Путин тихонько следят за происходящим и, скажем так, посмеиваются, пусть, мол, помучаются. Но российские интересы напрямую здесь не прослеживаются", — передает RusERR слова Коорта, сказанные радионовостям ERR.

"Для Эстонии проблемы возникнут, если число беженцев из Беларуси окажется очень большим или если под натиском мигрантов окажется Латвия, у которой тоже есть общая граница с Беларусью", — добавил эксперт по безопасности Эркки Коорт.

По его словам, нынешние действия Минска — это месть за поддержку белорусской оппозиции и один из способов причинить ущерб другому государству невоенным методом.

В интервью "Актуальной камере" Коорт также напомнил, что несколько лет назад группы нелегалов регулярно пытались попасть из России в Финляндию, а остановить этот поток помогла только личная встреча президентов двух стран, но в случае с Белоруссией разговаривать на этом уровне не с кем — ЕС не признает Лукашенко избранным президентом.